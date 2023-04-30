Василевский и Самсонов выйдут в старте на шестой матч серии «Тампа» — «Торонто»

«Тампа» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ примет «Торонто».

В воротах «Лайтнинг» с первых минут сыграет Андрей Василевский, форвард Никита Кучеров в первом звене, защитник Михаил Сергачев — во втором. У «Мэйпл Ливз» в воротах сыграет Илья Самсонов.

Счет в серии 3-2 в пользу «Торонто». Матч пройдет сегодня и начнется в 02.00 мск.