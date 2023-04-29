Воронков подпишет двухлетний контракт с «Коламбусом»

По информации «СЭ», нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков принял решение поехать в НХЛ. Он подпишет двухлетний контракт с «Коламбусом».

22-летний форвард набрал 31 (18+13) очко в 54 матчах прошедшего регулярного чемпионата КХЛ и 12 (8+4) очков в 24 играх плей-офф.

«Коламбус» выбрал россиянина на драфте-2019 под общим 114-м номером.