Шайба Овечкина в овертайме принесла победу «Вашингтону» в матче с «Бостоном»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Бостон» со счетом 4:3.

В составе столичного клуба отличились Никлас Бэкстрем, Тревор Ван Римсдайк и Том Уилсон, российский форвард Александр Овечкин отметился победной шайбой и результативной передачей. Гости ответили голами Ника Ритчи и Брэда Маршанда.

После этого матча «Вашингтон» с 15 очками занимает первое место в Восточном дивизионе, «Бостон» с 12 очками — на третьей строчке.