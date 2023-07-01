«Вашингтон» выменял у «Монреаля» защитника Эдмундсона

«Вашингтон» и «Монреаль» произвели обмен, в результате которого защитник Джоэл Эдмундсон перебрался в «Кэпиталз».

«Монреалю» достался выбор в третьем и седьмом раунде драфта НХЛ-2024. Также «Монреаль» сохранит за собором 50 процентов зарплаты Эдмундсона (3,5 миллиона долларов за сезон).

За «Монреаль» Джоэл играл с 2020 года. В минувшем сезоне он набрал 13 (2+11) очков в 61 встрече регулярного чемпионата.

Всего в НХЛ он провел 477 матчей и записал на свой счет 104 (28+76) балла.