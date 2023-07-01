Форвард О`Райлли подписал 4-летний контракт с «Нэшвиллом»

Канадский нападающий Райан О'Райлли стал игроком «Нэшвилла».

Как сообщает CapFriendly, 32-летний хоккеист подписал с «Предаторз» 4-летний контракт на 18 миллионов долларов.

Напомним, что в феврале 2023 года в результате обмена с «Сент-Луисом» О'Райлли и Ноэль Аччари стали игроками «Мэйпл Лифс», а в стан «блюзменов» отправились российский нападающий Михаил Абрамов, Адам Годетт и три драфт-пика — первый раунд 2023-го, второй 2024-го и третий 2023-го.

За 13 матчей в составе «Торонто» О'Райлли набрал 11 (4+11) очков.