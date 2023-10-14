«Вашингтон» впервые в истории клуба не забил в первом матче сезона НХЛ
«Вашингтон» впервые с момента основания клуба не забил в первом матче сезона НХЛ. «Кэпиталз» дома проиграли «Питтсбургу» со счетом 0:4.
«Вашингтон» был основан в 1974 году и с тех пор выступает в НХЛ.
В прошлом сезоне лиги команда завершила «регулярку» на 12-м месте, одержав 35 побед в 82 встречах. «Кэпиталз» не смогли выйти в плей-офф.
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18.10
19.10
|14.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Аризона
|3 : 4 Б
|14.10
|02:00
|
Вашингтон – Питтсбург
|0 : 4
|14.10
|20:00
|
Оттава – Филадельфия
|- : -
|14.10
|23:00
|
Виннипег – Флорида
|- : -
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