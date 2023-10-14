«Вашингтон» впервые в истории клуба не забил в первом матче сезона НХЛ

«Вашингтон» впервые с момента основания клуба не забил в первом матче сезона НХЛ. «Кэпиталз» дома проиграли «Питтсбургу» со счетом 0:4.

«Вашингтон» был основан в 1974 году и с тех пор выступает в НХЛ.

В прошлом сезоне лиги команда завершила «регулярку» на 12-м месте, одержав 35 побед в 82 встречах. «Кэпиталз» не смогли выйти в плей-офф.

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