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Сегодня, 08:57

«Вашингтон» впервые в истории клуба не забил в первом матче сезона НХЛ

Руслан Минаев
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«Вашингтон» — «Питтсбург».
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» впервые с момента основания клуба не забил в первом матче сезона НХЛ. «Кэпиталз» дома проиграли «Питтсбургу» со счетом 0:4.

«Вашингтон» был основан в 1974 году и с тех пор выступает в НХЛ.

В прошлом сезоне лиги команда завершила «регулярку» на 12-м месте, одержав 35 побед в 82 встречах. «Кэпиталз» не смогли выйти в плей-офф.

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ХК Вашингтон Кэпиталз
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