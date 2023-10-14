Вратарь «Салавата» Самонов назвал самого известного хоккеиста России

Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о самом известном российском хоккеисте.

— Самый известный российский хоккеист?

— Овечкин.

14 октября «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу» (0:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду 18 минут 42 секунды и отметился четырьмя бросками по воротам соперника при показателе полезности «-1».