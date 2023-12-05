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Сегодня, 08:05

«Вашингтон» в большинстве пропустил издевательский гол от «Аризоны»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Вашингтон» во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (0:6) пропустил в большинстве.

Защитник «Кэпиталз» Расмус Сандин допустил грубый обрез в средней зоне, вследствие которого нападающие «Койотис» Александр Керфут и Ник Бьюгстад вышли «2 в 0» на голкипера Чарли Линдгрена и сделали счет 6:0.

«Вашингтон» проиграл второй матч подряд и с 26 очками занимает девятое место в Восточной конференции. 8 декабря команда примет «Даллас».

НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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НХЛ: «Филадельфия» обыграла «Питтсбург», «Аризона» разгромила «Вашингтон». Результаты матчей и видео голов 5 декабря

«Аризона» в пяти матчах подряд обыграла 5 последних чемпионов НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 23 18 5 37
2 Каролина 24 14 10 29
3 Филадельфия 25 13 12 28
4 Вашингтон 22 12 10 26
5 Айлендерс 23 10 13 26
6 Питтсбург 24 11 13 25
7 Нью-Джерси 22 11 11 23
8 Коламбус 26 8 18 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 24 17 7 37
2 Флорида 24 14 10 30
3 Детройт 23 13 10 29
4 Торонто 22 12 10 28
5 Тампа-Бэй 26 11 15 27
6 Монреаль 25 11 14 25
7 Баффало 25 10 15 22
8 Оттава 19 9 10 18
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 24 15 9 32
2 Даллас 23 14 9 31
3 Виннипег 24 14 10 30
4 Аризона 24 13 11 28
5 Сент-Луис 23 12 11 25
6 Нэшвилл 24 12 12 24
7 Миннесота 22 8 14 20
8 Чикаго 23 7 16 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 25 16 9 36
2 Ванкувер 25 16 9 33
3 Лос-Анджелес 21 14 7 31
4 Калгари 24 10 14 23
5 Сиэтл 26 8 18 22
6 Анахайм 24 10 14 20
7 Эдмонтон 22 9 13 19
8 Сан-Хосе 25 6 19 14
Результаты / календарь
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
5.12 03:00
Филадельфия – Питтсбург
 2 : 1 ОТ
5.12 03:00
Тампа-Бэй – Даллас
 4 : 0
5.12 03:30
Монреаль – Сиэтл
 4 : 2
5.12 03:30
Виннипег – Каролина
 2 : 1
5.12 05:00
Аризона – Вашингтон
 6 : 0
5.12 06:00
Вегас – Сент-Луис
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 25 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 24 36
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 25 36
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 25 17
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 25 16
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 24 16
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Лион

Алекс Лион

Детройт

 4 1.26
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87

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