«Вашингтон» в большинстве пропустил издевательский гол от «Аризоны»

«Вашингтон» во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (0:6) пропустил в большинстве.

Защитник «Кэпиталз» Расмус Сандин допустил грубый обрез в средней зоне, вследствие которого нападающие «Койотис» Александр Керфут и Ник Бьюгстад вышли «2 в 0» на голкипера Чарли Линдгрена и сделали счет 6:0.

«Вашингтон» проиграл второй матч подряд и с 26 очками занимает девятое место в Восточной конференции. 8 декабря команда примет «Даллас».