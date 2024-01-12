«Баффало» обыграл «Оттаву». Тарасенко забросил одну шайбу

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«Баффало» на своем льду выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Сенаторз» потерпели пятое поражение подряд.

Российский нападающий гостей Владимир Тарасенко забросил одну шайбу.

«Баффало» с 40 очками занимает 14-е место в Восточной конференции. «Оттава» — последняя (28 очков).