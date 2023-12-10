«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», у Кузнецова результативная передача

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Рейнджерс» со счетом 4:0.

Отличились Сонни Милано, Энтони Манта, Том Уилсон и Николас Обе-Кубель, Евгений Кузнецов отметился результативной передачей, у Александра Овечкина «+1». У гостей вратарь Игорь Шестеркин отразил 25 бросков из 29, у Артемия Панарина «-2».

После этого матча «Вашингтон» с 29 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Рейнджерс» с 37 очками — на второй строчке.