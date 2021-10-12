«Вашингтон» поместил Бэкстрема в долгосрочный список травмированных
«Вашингтон» поместил Никласа Бэкстрема в долгосрочный список травмированных
12 октября, 16:42
Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем пропустит старт регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы. Клуб поместил игрока в долгосрочный список травмированных, информирует пресс-служба команды.
33-летний форвард перенес летом операцию на бедре и продолжает процесс восстановления.
В прошлом сезоне форвард провел 55 матчей и набрал 53 (15+38) очка. В плей-офф у него 1 передача в 5 встречах.
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