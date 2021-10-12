Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин хочет закончить карьеру в России. Он пообещал вернуться в «Динамо»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что намерен закончить карьеру в «Динамо»
12 октября, 16:06
Александр Овечкин. Фото ХК «Вашингтон».
Александр Овечкин. Фото ХК «Вашингтон».
Теги:

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что планирует завершить карьеру в составе московского «Динамо».

«После моего контракта в «Вашингтоне» последний матч я сыграю за «Динамо», а после этого объявлю о завершении карьеры. Считаю, это будет правильно для болельщиков, и чтобы все мои родные и близкие посмотрели на мою последнюю игру», — сказал Овечкин в интервью «Матч ТВ».

В июле 36-летний россиянин подписал новый контракт с «Вашингтоном» на пять лет.

Отметим, что Овечкин является воспитанником «Динамо», он выступал за команду с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ.

Дополнительная информация:

https://t.me/Match_TV/55506

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Бьорген рассказала, как ей простили допинг. Звездную норвежку выручил врач сборной
11
18