Овечкин хочет закончить карьеру в России. Он пообещал вернуться в «Динамо»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что планирует завершить карьеру в составе московского «Динамо».

«После моего контракта в «Вашингтоне» последний матч я сыграю за «Динамо», а после этого объявлю о завершении карьеры. Считаю, это будет правильно для болельщиков, и чтобы все мои родные и близкие посмотрели на мою последнюю игру», — сказал Овечкин в интервью «Матч ТВ».

В июле 36-летний россиянин подписал новый контракт с «Вашингтоном» на пять лет.

Отметим, что Овечкин является воспитанником «Динамо», он выступал за команду с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ.