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«Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных

12 октября, 16:54
Евгений Малкин. Фото AFP
Евгений Малкин. Фото AFP
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит старт регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы. Клуб поместил игрока в долгосрочный список травмированных, информирует пресс-служба команды.

В июне Малкин перенес операцию на колене. Ожидалось, что он не успеет восстановиться к началу тренировочного лагеря. Однако теперь сообщается, что форвард пропустит два первых месяца регулярного сезона.

Отметим, что нынешний контракт 35-летнего россиянина истекает летом следующего года.

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Иван Шитик все материалы автора
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