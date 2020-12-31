«Вашингтон» подписал однолетний контракт с 43-летним Харой на 795 тысяч долларов

Защитник Здено Хара стал хоккеистом «Вашингтона», сообщает пресс-служба «Кэпиталз». Контракт на 795 тысяч долларов с 43-летним словаком рассчитан на один год.

Хара выступал за «Бостон» с 2006 года. Вместе с «Брюинз» он завоевал Кубок Стэнли в 2011 году. Хоккеист 6 раз участвовал в матчах всех звезд НХЛ (2003, 2007, 2008, 2009, 2011 и 2012).

На счету Хары 1553 матча в НХЛ, в которых набрал 656 (205+451) очков. Ранее защитник выступал за «Айлендерс», «Оттаву», шведский «Ферьестад» и чешский «Лев».

OFFICIAL! BIG Z TO DC!



The Washington Capitals have agreed to terms with defenseman Zdeno Chara to a one-year, $ 795,000 contract.



Full Details: https://t.co/1Pqb61mP5q#ALLCAPS pic.twitter.com/Ad50bX7LvA — Washington Capitals (@Capitals) December 30, 2020

Генменеджер «Вашингтона» прокомментировал подписание контракта с Харой