«Вашингтон» подписал однолетний контракт с 43-летним Харой на 795 тысяч долларов
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Защитник Здено Хара стал хоккеистом «Вашингтона», сообщает пресс-служба «Кэпиталз». Контракт на 795 тысяч долларов с 43-летним словаком рассчитан на один год.
Хара выступал за «Бостон» с 2006 года. Вместе с «Брюинз» он завоевал Кубок Стэнли в 2011 году. Хоккеист 6 раз участвовал в матчах всех звезд НХЛ (2003, 2007, 2008, 2009, 2011 и 2012).
На счету Хары 1553 матча в НХЛ, в которых набрал 656 (205+451) очков. Ранее защитник выступал за «Айлендерс», «Оттаву», шведский «Ферьестад» и чешский «Лев».
Генменеджер «Вашингтона» прокомментировал подписание контракта с Харой
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