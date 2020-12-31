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Генменеджер «Вашингтона» прокомментировал подписание контракта с Харой

00:26
Здено Хара. Фото nhl.com
Здено Хара. Фото nhl.com
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Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что опыт и лидерские качества новичка команды Здено Хары помогут усилить оборону «Кэпиталз».

«Мы очень рады, что Здено присоединился к «Вашингтону». Мы чувствуем, что его опыт и лидерские качества укрепят нашу защиту и команду в целом», — приводит слова Маклеллана пресс-служба «Кэпиталз».

Контракт на 795 тысяч долларов с 43-летним словацким хоккеистом рассчитан на один год. Ранее Хара выступал за «Бостон» на протяжении 14 лет и был капитаном «Брюинз».

«Вашингтон» подписал однолетний контракт с 43-летним Харой на 795 тысяч долларов

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