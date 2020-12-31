Генменеджер «Вашингтона» прокомментировал подписание контракта с Харой

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что опыт и лидерские качества новичка команды Здено Хары помогут усилить оборону «Кэпиталз».

«Мы очень рады, что Здено присоединился к «Вашингтону». Мы чувствуем, что его опыт и лидерские качества укрепят нашу защиту и команду в целом», — приводит слова Маклеллана пресс-служба «Кэпиталз».

Контракт на 795 тысяч долларов с 43-летним словацким хоккеистом рассчитан на один год. Ранее Хара выступал за «Бостон» на протяжении 14 лет и был капитаном «Брюинз».

«Вашингтон» подписал однолетний контракт с 43-летним Харой на 795 тысяч долларов