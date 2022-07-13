«Вашингтон» подписал 5-летний контракт с Кемпером на 26 миллионов долларов

«Вашингтон» подписал контракт с вратарем Дарси Кемпером. Соглашение рассчитано на 5 лет и 26,25 миллиона долларов.

32-летний канадец стал свободным агентом. В прошлом сезоне он выступал в «Колорадо» и стал обладателем Кубка Стэнли-2022.

В сезоне-2021/22 Кемпер провел 57 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых сделал 5 шатаутов и пропустил 138 шайб при 92,1 процента отраженных бросков.