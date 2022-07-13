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Сегодня, 20:56

Стал известен расклад нового контракта Сергачева с «Тампой»

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«Тампа-Бэй» на своем официальном сайте объявила о подписании 8-летнего контракта с защитником Михаилом Сергачевым.

По соглашению, которое начнет действовать с сезона-2023/24, 24-летний россиянин получит 68 миллионов долларов.

По данным PuckPedia, расклад контракта по сезонам следующий:

1-й сезон: зарплата 4,55 миллиона + подписной бонус 6,5;

2-й сезон: зарплата 5,05 миллиона + подписной бонус 6;

3-й сезон: зарплата 6,05 миллиона + подписной бонус 5 + запрет на обмены;

4-й сезон: зарплата 7,3 миллиона + подписной бонус 1 + запрет на обмены;

5-й сезон: зарплата 5,6375 миллиона + подписной бонус 1 + список из 16 команд для обмена;

6-й сезон: зарплата 5,6375 миллиона + подписной бонус 1 + список из 16 команд для обмена;

7-й сезон: зарплата 5,6375 миллиона + подписной бонус 1 + список из 16 команд для обмена;

8-й сезон: зарплата 5,6375 миллиона + подписной бонус 1 + список из 16 команд для обмена.

Михаил Сергачев
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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