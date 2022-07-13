Стал известен расклад нового контракта Сергачева с «Тампой»
«Тампа-Бэй» на своем официальном сайте объявила о подписании 8-летнего контракта с защитником Михаилом Сергачевым.
По соглашению, которое начнет действовать с сезона-2023/24, 24-летний россиянин получит 68 миллионов долларов.
По данным PuckPedia, расклад контракта по сезонам следующий:
1-й сезон: зарплата 4,55 миллиона + подписной бонус 6,5;
2-й сезон: зарплата 5,05 миллиона + подписной бонус 6;
3-й сезон: зарплата 6,05 миллиона + подписной бонус 5 + запрет на обмены;
4-й сезон: зарплата 7,3 миллиона + подписной бонус 1 + запрет на обмены;
5-й сезон: зарплата 5,6375 миллиона + подписной бонус 1 + список из 16 команд для обмена;
6-й сезон: зарплата 5,6375 миллиона + подписной бонус 1 + список из 16 команд для обмена;
7-й сезон: зарплата 5,6375 миллиона + подписной бонус 1 + список из 16 команд для обмена;
8-й сезон: зарплата 5,6375 миллиона + подписной бонус 1 + список из 16 команд для обмена.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
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