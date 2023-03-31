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Сегодня, 00:53

«Вашингтон» подарил болельщикам сетку ворот, в которые Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в карьере

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» подарил болельщикам сетку ворот, в которые российский нападающий команды Александр Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в НХЛ, сообщает портал Russian Machine Never Breaks.

30 марта во время матча против «Айлендерс» (1:2 Б) «Кэпиталз» подарили болельщикам рамки с частями сетки внутри. Памятный трофей получили фанаты, продлившие свои абонементы на следующий сезон.

Овечкин забросил своб 800-ю шайбу в матче против «Чикаго» (7:3) 14 декабря 2022 года. На данный момент на счету 37-летнего россиянина 822 гола. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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