«Вашингтон» подарил болельщикам сетку ворот, в которые Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в карьере
«Вашингтон» подарил болельщикам сетку ворот, в которые российский нападающий команды Александр Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в НХЛ, сообщает портал Russian Machine Never Breaks.
30 марта во время матча против «Айлендерс» (1:2 Б) «Кэпиталз» подарили болельщикам рамки с частями сетки внутри. Памятный трофей получили фанаты, продлившие свои абонементы на следующий сезон.
Овечкин забросил своб 800-ю шайбу в матче против «Чикаго» (7:3) 14 декабря 2022 года. На данный момент на счету 37-летнего россиянина 822 гола. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги.
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