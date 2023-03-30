Дементьев: «Пришло время создавать свой МОК, и этого не нужно бояться»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал условия МОК по допуску россиян к турнирам.

«Данная ситуация — утопия, и набор ограничений будет только возрастать. Думаю, нам надо прекратить общение с МОК и заниматься организацией своих лиг и международных федераций. Я считаю, что надо пересмотреть все стандарты допинга и стандарты участия. Надо пересмотреть результаты в женских видах, которые были установлены бывшими мужчинами. Набралось много вопросов, которые нужно совместно решать. Политическая воля к этому уже подталкивает, и надо грамотно создать новый продукт, который можно будет предложить мировому спортивному сообществу», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что желающие выступать на международной арене спортсмены из России должны быть проверены на допинг в индивидуальном порядке из-за того, что антидопинговая система страны вызывает опасения.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.