«Вашингтон» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

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«Вашингтон» дома проиграл «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Вашингтон» с 82 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 11-й строчке — 81 очко.

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