Кучеров признан второй звездой «Монреаль» — «Тампа-Бэй»

Читать «СЭ» в

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Монреаль» — «Тампа-Бэй» (4:7).

Первой звездой стал форвард «Лайтнинг» Ник Пол, оформивший дубль. Второй звездой признан российский нападающий Никита Кучеров, который набрал 3 (1+2) очка.

Замкнул тройку нападающий «Канадиенс» Джоэль Армиа, забросивший две шайбы.