«Нью-Джерси» — «Аризона»: серия буллитов в матче НХЛ

«Аризона» победила «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Койотс» выиграли в серии буллитов.

В составе «Дэвилз» дубль оформил Йеспер Братт и одну шайбу забросил Дуги Хэмилтон. У гостей голы на счету Мэттью Дамбы, Ника Шмалца и Шона Дурзи. Победный буллит реализовал Ник Бьюгстад.

Видео серии буллитов было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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