"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес", Овечкин забил два гола, Ковальчук - один

"Вашингтон" победил "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. Российский капитан столичного клуба Александр Овечкин сделал дубль и был признан первой звездой матча. Он лидирует в споре снайперов, опережая Патрика Кейна и Джеффа Скиннера на 4 гола. В составе "Кингз" отличился еще один россиянин Илья Ковальчук. За "Кэпиталз" на лед также выходили Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
В таблице Восточной конференции "Вашингтон" идет на пятом месте, "Лос-Анджелес" замыкает таблицу "Запада".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Лос-Анджелес" - "Вашингтон" - 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
Голы: Овечкин - 41 (бол., Карлсон, Врана), 11:48 - 0:1. Коннолли - 14 (Бураковски, Орлов), 12:08 - 0:2. Овечкин - 42 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 25:27 - 0:3. Иафалло - 13 (Браун, Ладу), 48:20 - 1:3. Ковальчук - 13 (Копитар, Даути), 59:32 - 2:3.
Вратари: Кэмпбелл (54:43 - 55:16, 58:21) - Копли.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 28 (10+7+11) - 21 (7+7+7).
Наши: Ковальчук (18.16/3/0) - Кузнецов (18.01/1/0), Овечкин (18.51/3/0), Орлов (21.10/0/+1).
19 февраля. Лос-Анджелес. Staples Center.