«Вашингтон» победил «Нью-Джерси», Овечкин и Гусев забросили по шайбе

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Нью-Джерси» со счетом 4:3.

В составе хозяев дубль оформил Ти Джей Оши, еще по шайбе забросили Джон Карлсон и Александр Овечкин. Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. В составе гостей, которые вели со счетом 2:0, отличились Андреас Йонссон, Джек Хьюз и Никита Гусев.

После этого матча «Вашингтон» с 21 очком занимает второе место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 14 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Голы: Юнссон — 3 (бол., Палмиери, Заха), 9:35 — 0:1. Хьюз — 4 (Юнссон, Палмиери), 23:55 — 0:2. Оши — 3 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 33:38 — 1:2. Карлсон — 5 (Диллон, Врана), 49:16 — 2:2. Оши — 4 (бол., Кузнецов, Эллер), 51:53 — 3:2. Овечкин — 6 (бол., Оши, Бэкстрем), 56:56 — 4:2. Гусев — 1 (Сиверсон), 59:49 — 4:3.

Вратари: Андерсон — Делл (57:20).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 41 (11+15+15) — 25 (10+5+10).

Наши: Кузнецов (12.48/2/+1), Овечкин (16.43/2/0), Орлов (20.06/5/0) — Гусев (15.07/3/-1), Куликов (19.43/1/0), Мальцев (12.24/3/-1).

21 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.