Овечкин забил 712-й гол в НХЛ и отличился впервые с 7 февраля

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

Россиянин забросил шайбу на 57-й минуте и сделал счет 4:2. Капитан «Вашингтона» отличился впервые с 7 февраля, прервав безголевую серию из четырех матчей.

Теперь на счету Овечкина 712 голов в НХЛ. У шестого игрока в списке снайперов в истории НХЛ — Фила Эспозито — 717 голов.