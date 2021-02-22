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Овечкин забил 712-й гол в НХЛ и отличился впервые с 7 февраля

00:55
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

Россиянин забросил шайбу на 57-й минуте и сделал счет 4:2. Капитан «Вашингтона» отличился впервые с 7 февраля, прервав безголевую серию из четырех матчей.

Теперь на счету Овечкина 712 голов в НХЛ. У шестого игрока в списке снайперов в истории НХЛ — Фила Эспозито — 717 голов.

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