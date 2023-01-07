«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу». Тренин забросил одну шайбу
«Нэшвил» обыграл «Вашингтон» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей по голу забили Томми Новак, Райан Макдона и Яков Тренин. У «Кэпиталз» отметились Сонни Милано и Николя Обе-Кюбель.
Защитник Дмитрий Орлов сделал одну голевую передачу. Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали.
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«Вашингтон» — «Нэшвилл» — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
Голы: Новак — 4 (Тренин), 4:10 — 0:1. Милано — 7 (Шири, Орлов), 9:52 — 1:1. Тренин — 5 (Лозон, Пярссинен), 15:09 — 1:2. Обе-Кубель — 2 (Густафссон, ван Римсдайк), 31:07 — 2:2. Макдона — 1 (Джохансен, Дюшен), 56:44 — 2:3.
Вратари: Линдгрен — Ланкинен.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 32 (14+7+11) — 21 (9+8+4).
Наши: Кузнецов (19.38/1/-1), Овечкин (22.29/4/0), Орлов (22.22/2/0) — Тренин (14.36/2/+1).
7 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
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|Центральный дивизион
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|П
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|40
|23
|17
|52
|2
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|24
|14
|49
|3
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|37
|22
|15
|46
|4
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|38
|18
|20
|42
|5
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|37
|19
|18
|41
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|39
|19
|20
|41
|7
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|37
|13
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|31
|8
|Чикаго
|37
|8
|29
|20
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|И
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|О
|1
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|41
|27
|14
|56
|2
|Лос-Анджелес
|42
|22
|20
|50
|3
|Сиэтл
|37
|21
|16
|46
|4
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|40
|21
|19
|44
|5
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|39
|18
|21
|43
|6
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|38
|17
|21
|37
|7
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|39
|12
|27
|31
|8
|Анахайм
|39
|11
|28
|26
|7.01
|03:00
|
Вашингтон – Нэшвилл
|2 : 3
|7.01
|03:00
|
Детройт – Флорида
|2 : 3
|7.01
|04:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|- : -
|7.01
|04:30
|
Чикаго – Аризона
|- : -
|7.01
|05:00
|
Калгари – Айлендерс
|- : -
|7.01
|06:00
|
Анахайм – Сан-Хосе
|- : -
|7.01
|21:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|75
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|60
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|55
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|33
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|29
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|25
|1.86
|
|
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|17
|2.20
|
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