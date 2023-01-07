«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу». Тренин забросил одну шайбу

«Нэшвил» обыграл «Вашингтон» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей по голу забили Томми Новак, Райан Макдона и Яков Тренин. У «Кэпиталз» отметились Сонни Милано и Николя Обе-Кюбель.

Защитник Дмитрий Орлов сделал одну голевую передачу. Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нэшвилл» — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Новак — 4 (Тренин), 4:10 — 0:1. Милано — 7 (Шири, Орлов), 9:52 — 1:1. Тренин — 5 (Лозон, Пярссинен), 15:09 — 1:2. Обе-Кубель — 2 (Густафссон, ван Римсдайк), 31:07 — 2:2. Макдона — 1 (Джохансен, Дюшен), 56:44 — 2:3.

Вратари: Линдгрен — Ланкинен.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (14+7+11) — 21 (9+8+4).

Наши: Кузнецов (19.38/1/-1), Овечкин (22.29/4/0), Орлов (22.22/2/0) — Тренин (14.36/2/+1).

7 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.