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Сегодня, 06:20

«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу». Тренин забросил одну шайбу

«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу»
Виктория Кравченко
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«Нэшвил» обыграл «Вашингтон» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей по голу забили Томми Новак, Райан Макдона и Яков Тренин. У «Кэпиталз» отметились Сонни Милано и Николя Обе-Кюбель.

Защитник Дмитрий Орлов сделал одну голевую передачу. Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали.

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«Вашингтон» — «Нэшвилл» — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Новак — 4 (Тренин), 4:10 — 0:1. Милано — 7 (Шири, Орлов), 9:52 — 1:1. Тренин — 5 (Лозон, Пярссинен), 15:09 — 1:2. Обе-Кубель — 2 (Густафссон, ван Римсдайк), 31:07 — 2:2. Макдона — 1 (Джохансен, Дюшен), 56:44 — 2:3.

Вратари: Линдгрен — Ланкинен.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (14+7+11) — 21 (9+8+4).

Наши: Кузнецов (19.38/1/-1), Овечкин (22.29/4/0), Орлов (22.22/2/0) — Тренин (14.36/2/+1).

7 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

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2 Нью-Джерси 39 24 15 51
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5 Айлендерс 40 22 18 46
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7 Филадельфия 39 15 24 37
8 Коламбус 37 11 26 24
Атлантический дивизион И В П О
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2 Торонто 39 23 16 53
3 Тампа-Бэй 37 24 13 49
4 Баффало 36 19 17 40
5 Флорида 40 18 22 40
6 Детройт 37 16 21 39
7 Оттава 38 18 20 39
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8 Чикаго 37 8 29 20
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2 Лос-Анджелес 42 22 20 50
3 Сиэтл 37 21 16 46
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Тэйдж Томпсон

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