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Сегодня, 04:29

Овечкин повторил рекорд Ковалева по количеству матчей в НХЛ среди россиян

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

Для 37-летнего россиянина эта встреча стала 1316-й за карьеру в североамериканской лиге. Он повторил рекорд среди российских игроков, установленный Алексеем Ковалевым.

Среди всех игроков Овечкин поднялся на 60-е место. На 59-й строчке — канадец Ги Карбонно, сыгравший 1318 встреч.

Рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей является Патрик Марло. За карьеру канадец провел 1779 матчей.

Александр Овечкин
Алексей Ковалев
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 39 25 14 56
2 Нью-Джерси 39 24 15 51
3 Рейнджерс 40 22 18 50
4 Вашингтон 41 22 19 50
5 Айлендерс 40 22 18 46
6 Питтсбург 38 19 19 44
7 Филадельфия 39 15 24 37
8 Коламбус 37 11 26 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 38 30 8 64
2 Торонто 39 23 16 53
3 Тампа-Бэй 37 24 13 49
4 Баффало 36 19 17 40
5 Детройт 36 16 20 39
6 Оттава 38 18 20 39
7 Флорида 39 17 22 38
8 Монреаль 39 15 24 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 40 23 17 52
2 Виннипег 38 24 14 49
3 Миннесота 37 22 15 46
4 Колорадо 37 19 18 41
5 Сент-Луис 39 19 20 41
6 Нэшвилл 37 17 20 40
7 Аризона 37 13 24 31
8 Чикаго 37 8 29 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 27 14 56
2 Лос-Анджелес 42 22 20 50
3 Сиэтл 37 21 16 46
4 Эдмонтон 40 21 19 44
5 Калгари 39 18 21 43
6 Ванкувер 38 17 21 37
7 Сан-Хосе 39 12 27 31
8 Анахайм 39 11 28 26
Результаты / календарь
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
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12.01
7.01 03:00
Вашингтон – Нэшвилл
 - : -
7.01 03:00
Детройт – Флорида
 - : -
7.01 04:00
Виннипег – Тампа-Бэй
 - : -
7.01 04:30
Чикаго – Аризона
 - : -
7.01 05:00
Калгари – Айлендерс
- : -
7.01 06:00
Анахайм – Сан-Хосе
 - : -
7.01 21:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 75
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 38 60
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

36 55
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 33
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

36 30
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 29
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 25 1.86
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

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Филип Густавссон

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Миннесота

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