«Вашингтон» уступил «Лос-Анджелесу», у Овечкина «-2»
05:47
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 2:3.
В составе «Кэпиталз» отличились Коннор Макмайкл и Джастин Шульц, форвард Джо Снайвли в дебютной игре в НХЛ отметился результативной передачей. У «Кингз» шайбы забросили Блэйк Лизотт, Кристиан Воланин и Адриан Кемпе.
Капитан столичной команды Александр Овечкин сделал 6 бросков по воротам и завершил встречу с показателем полезности «-2».
После этого матча «Вашингтон» с 43 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 33 очками — на 10-й строчке Запада.
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