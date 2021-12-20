«Вашингтон» уступил «Лос-Анджелесу», у Овечкина «-2»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 2:3.

В составе «Кэпиталз» отличились Коннор Макмайкл и Джастин Шульц, форвард Джо Снайвли в дебютной игре в НХЛ отметился результативной передачей. У «Кингз» шайбы забросили Блэйк Лизотт, Кристиан Воланин и Адриан Кемпе.

Капитан столичной команды Александр Овечкин сделал 6 бросков по воротам и завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этого матча «Вашингтон» с 43 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 33 очками — на 10-й строчке Запада.