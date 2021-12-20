«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси» и продлил победную серию до семи матчей
05:32
«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» со счетом 3:2.
В составе «Пингвинз» отличились Тедди Блюгер, Дентон Хайнен и Майкл Мэтсон. У «Дэвилз» шайбы забросили Натан Бастиан и Янне Коуокканен с передачи Егора Шаранговича.
После этого матча «Питтсбург», продливший победную серию до семи игр, с 39 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 25 очками — на 12-й строчке.
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