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«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси» и продлил победную серию до семи матчей

05:32
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» со счетом 3:2.

В составе «Пингвинз» отличились Тедди Блюгер, Дентон Хайнен и Майкл Мэтсон. У «Дэвилз» шайбы забросили Натан Бастиан и Янне Коуокканен с передачи Егора Шаранговича.

После этого матча «Питтсбург», продливший победную серию до семи игр, с 39 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 25 очками — на 12-й строчке.

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Сергей Разин все материалы автора
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