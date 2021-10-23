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«Вашингтон» — «Калгари»: где смотреть матч чемпионата НХЛ

18:00
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Сегодня вечером, 23 октября, «Вашингтон» на своем льду принимает «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Начало встречи в 20.00 по московскому времени.

«Кэпиталз» выиграли три игры из четырех на старте сезона. В команде лидирует по количеству набранных очков российские хоккеисты: капитан команды Александр Овечкин набрал 4+4, у форварда Евгения Кузнецова 3 шайбы и 5 результативных передач.

Следить за ходом матча «Вашингтон» — «Калгари» можно на сайте «СЭ», а также в прямой видеотрансляция на «Яндекс.Спорт».

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Сергей Ревенко все материалы автора
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