Сегодня вечером, 23 октября, «Вашингтон» на своем льду принимает «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Начало встречи в 20.00 по московскому времени.

«Кэпиталз» выиграли три игры из четырех на старте сезона. В команде лидирует по количеству набранных очков российские хоккеисты: капитан команды Александр Овечкин набрал 4+4, у форварда Евгения Кузнецова 3 шайбы и 5 результативных передач.

Следить за ходом матча «Вашингтон» — «Калгари» можно на сайте «СЭ», а также в прямой видеотрансляция на «Яндекс.Спорт».