Кросби не назвал точных сроков возвращения на лед

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби не сообщил точную дату своего возвращения на лед. 34-летний канадец продолжает восстановление после операции на кисти и подробно рассказал о своей проблеме.

«Я постоянно двигаюсь вперед в течение этих 6 недель. Все начиналось с катания без шайбы, когда клюшку держал одной рукой, — приводит слова Кросби русскоъязычная версия сайта НХЛ. - Потом перешел к работе с шайбой, затем наступила очередь бросков. Так что прогресс есть.

Ну и главное — я смог присоединиться к команде, когда появилась возможность работать в большем объеме. На данный момент я больше наблюдаю за процессом восстановления. От этого зависит, когда я начну играть.

Пока я работаю без особых физических нагрузок. Это относится к вбрасываниям, единоборствам и так далее. Пока никаких силовых приемов, толчков. Будет большим шагом вперед, когда я смогу всем этим заниматься, чувствуя себя комфортно, без болезненных ощущений.

Впервые я травмировал эту кисть 7 лет назад. Райан Ривс тогда меня хорошо поймал. Это было после Олимпиады. С тех пор мне приходилось постоянно следить за рукой. Мне удавалось обходиться без операции до прошлого сезона.

Обычно летом я залечивал повреждение, потому что была возможность отдохнуть. В этом году травма постоянно напоминала о себе, и я решил, что нужно что-то делать. Я пытался решить вопрос с помощью восстановления и терапии, сделал все, чтобы избежать операции. Это была последняя попытка. Обычно к концу лета боль проходит. В этом году такого не случилось.

Мы посчитали, что сезон будет скомканным, если я не разберусь с этим вопросом. К сожалению, мне все равно приходится простаивать на старте, но, пожалуй, пусть лучше будет так, чем пропускать значительно больше игр в концовке сезона. Я рад, что мы занялись этим вопросом. Надеюсь, я скоро вернусь и буду играть".

10 октября Кросби провел первую тренировку на льду с командой после операции на кисти. Сообщалось, что он пропустит первую неделю регулярного чемпионата. В прошлом сезоне Кросби провел 55 матчей и набрал 62 (24+38) очка.