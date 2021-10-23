НХЛ: расписание и результаты матчей 23 и 24 октября, «Вашингтон» и «Рейнджерс» играют свои матчи
Сегодня, 23 октября, а также в ночь на 24-е число в регулярном чемпионате НХЛ пройдут очередные матчи.
Отметим, что сегодня вечером свои игры проводят «Вашингтон» и «Рейнджерс», за которые выступают российские звезды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Артемий Панарин.
23 октября, суббота
«Вашингтон» — «Калгари» (20.00 мск)
«Оттава» — «Рейнджерс» (20.00)
24 октября, воскресенье
«Миннесота» — «Анахайм» (1.00)
«Виннипег» — «Нэшвилле» (2.00)
«Коламбус» — «Каролина» (2.00)
«Монреаль» — «Детройт» (2.00)
«Нью-Джерси» — «Баффало» (2.00)
«Питтсбург» — «Торонто» (2.00)
«Тампа-Бэй» — «Колорадо» (2.00)
«Филадельфия» — «Флорида» (2.00)
«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» (3.00)
«Аризона» — «Айлендерс» (4.00)
«Сиэтл» — «Ванкувер» (5.00)
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
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