Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

НХЛ: расписание и результаты матчей 23 и 24 октября, «Вашингтон» и «Рейнджерс» играют свои матчи

11:00
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Фото ХК «Вашингтон»
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Фото ХК «Вашингтон»
Теги:

Сегодня, 23 октября, а также в ночь на 24-е число в регулярном чемпионате НХЛ пройдут очередные матчи.

Отметим, что сегодня вечером свои игры проводят «Вашингтон» и «Рейнджерс», за которые выступают российские звезды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Артемий Панарин.

23 октября, суббота

«Вашингтон» — «Калгари» (20.00 мск)

«Оттава» — «Рейнджерс» (20.00)

24 октября, воскресенье

«Миннесота» — «Анахайм» (1.00)

«Виннипег» — «Нэшвилле» (2.00)

«Коламбус» — «Каролина» (2.00)

«Монреаль» — «Детройт» (2.00)

«Нью-Джерси» — «Баффало» (2.00)

«Питтсбург» — «Торонто» (2.00)

«Тампа-Бэй» — «Колорадо» (2.00)

«Филадельфия» — «Флорида» (2.00)

«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» (3.00)

«Аризона» — «Айлендерс» (4.00)

«Сиэтл» — «Ванкувер» (5.00)

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора
Читайте также
«Я не понимаю возвращения фигуристок к Тутберидзе. Эти переходы вызывают сомнения». Мнение Родниной
На свадьбе российского экс-сенатора в Италии невеста станцевала на стуле
0