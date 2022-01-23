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Сегодня, 10:35

Реакция Гретцки на один из самых крутых голов Овечкина в истории хоккея. Видео

Видео реакции Гретцки на гол Овечкина в падении с острого угла в матче 2006 года
Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото nhl.com

23 января в матче регулярного чемпионата НХЛ российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил два гола в ворота «Оттавы» (3:2 ОТ). Теперь на счету 36-летнего хоккеиста 759 заброшенных шайб в НХЛ.

Предлагаем вам вспомнить один из самых красивых голов Овечкина в НХЛ в матче регулярного чемпионата-2005/2006 против «Финикса» (6:1). Российский форвард разогнался со своей половины площадки, подобрал шайбу после выброса защитника «Кэпиталз» Брендана Уитта и ворвался в чужую зону. После столкновения с защитником «Койотс» Полом Марой Овечкин приземлился на лед, перевернулся, обвел клюшку вокруг головы и с одной руки с острого угла отправил шайбу в ворота Брайана Буше.

Уэйн Гретцки, на тот момент работавший главным тренером «Финикса», удивленно отреагировал на этот гол, подняв голову наверх, чтобы посмотреть повтор на экране.

На счету Уэйна Гретцки 894 шайбы, он является рекордсменом НХЛ по количеству заброшенных шайб. В данный момент Александр Овечкин занимает четвертое место в истории лиги, у россиянина 759 голов. Отставание Овечкина от Гретцки составляет 136 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 42 27 15 58
2 Каролина 38 27 11 56
3 Питтсбург 40 25 15 55
4 Вашингтон 42 23 19 55
5 Коламбус 38 18 20 37
6 Нью-Джерси 39 15 24 35
7 Айлендерс 34 14 20 34
8 Филадельфия 41 13 28 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 41 28 13 61
2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
3 Торонто 38 25 13 53
4 Бостон 38 24 14 50
5 Детройт 42 18 24 42
6 Баффало 41 13 28 33
7 Оттава 34 11 23 25
8 Монреаль 40 8 32 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 39 28 11 59
2 Нэшвилл 43 26 17 55
3 Сент-Луис 40 24 16 53
4 Миннесота 37 24 13 51
5 Даллас 38 20 18 42
6 Виннипег 37 17 20 40
7 Чикаго 41 15 26 37
8 Аризона 40 10 30 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 24 17 50
2 Анахайм 43 20 23 47
3 Лос-Анджелес 41 20 21 45
4 Сан-Хосе 42 21 21 44
5 Калгари 36 18 18 42
6 Эдмонтон 37 19 18 40
7 Ванкувер 40 18 22 40
8 Сиэтл 40 12 28 28
Результаты / календарь
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23.01 03:00
Вашингтон – Оттава
 3 : 2 ОТ
23.01 03:00
Колорадо – Монреаль
 3 : 2 ОТ
23.01 03:00
Нью-Джерси – Каролина
 7 : 4
23.01 03:00
Рейнджерс – Аризона
 7 : 3
23.01 03:00
Айлендерс – Торонто
 1 : 3
23.01 04:00
Нэшвилл – Детройт
 4 : 1
23.01 05:00
Миннесота – Чикаго
 4 : 3 ОТ
23.01 06:00
Эдмонтон – Калгари
 5 : 3
23.01 06:30
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
 1 : 7
23.01 21:00
Питтсбург – Виннипег
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 58
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 55
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 42 29
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 28
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 27 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

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