Реакция Гретцки на один из самых крутых голов Овечкина в истории хоккея. Видео

Видео реакции Гретцки на гол Овечкина в падении с острого угла в матче 2006 года

23 января в матче регулярного чемпионата НХЛ российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил два гола в ворота «Оттавы» (3:2 ОТ). Теперь на счету 36-летнего хоккеиста 759 заброшенных шайб в НХЛ.

Предлагаем вам вспомнить один из самых красивых голов Овечкина в НХЛ в матче регулярного чемпионата-2005/2006 против «Финикса» (6:1). Российский форвард разогнался со своей половины площадки, подобрал шайбу после выброса защитника «Кэпиталз» Брендана Уитта и ворвался в чужую зону. После столкновения с защитником «Койотс» Полом Марой Овечкин приземлился на лед, перевернулся, обвел клюшку вокруг головы и с одной руки с острого угла отправил шайбу в ворота Брайана Буше.

Уэйн Гретцки, на тот момент работавший главным тренером «Финикса», удивленно отреагировал на этот гол, подняв голову наверх, чтобы посмотреть повтор на экране.

На счету Уэйна Гретцки 894 шайбы, он является рекордсменом НХЛ по количеству заброшенных шайб. В данный момент Александр Овечкин занимает четвертое место в истории лиги, у россиянина 759 голов. Отставание Овечкина от Гретцки составляет 136 шайб.