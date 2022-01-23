Главный тренер «Оттавы» объяснил свои слова о том, что Овечкин не будет играть вечно

Наставник «Оттавы» прокомментировал свои слова о том, что Овечкин не будет играть вечно

Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит прокомментировал свои слова после поражения от «Вашингтона» (2:3 ОТ) о том, что нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин не будет играть вечно.

«Уверен ли я, что Овечкин не будет играть вечно? Я седьмой год в НХЛ и видел игроков, которые «сдавали» и в конечном итоге уходили, — приводит слова Смита журналист Том Гулитти в Twitter. — Я не вижу разницы между Овечкиным семь лет назад и Овечкиным сейчас. Александр все еще так же опасен. Он забивает так же быстро, он такой же мощный».

Во встрече с «Оттавой» 36-летний россиянин оформил дубль. На его счету 29 заброшенных шайб в нынешнем сезоне.