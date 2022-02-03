Драйзайтль открыл счет в матче «Эдмонтона» с «Вашингтоном»

«Эдмонтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона». На 2-й минуте голом отметился нападающий Леон Драйзайтль.

26-летний немец забросил 32 шайбу в этом сезоне. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов.