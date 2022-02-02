Таблица лучших снайперов НХЛ: Крайдер вышел на чистое первое место и оторвался от Овечкина на 4 шайбы

Крайдер оторвался от Овечкина на 4 шайбы и вышел на первое место в списке лучших снайперов НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер возглавил список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22.

Форвард отличился дублем в игре регулярного чемпионата против «Флориды» (5:2), теперь на его счету 33 гола. Второе место в таблице занимает Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» с 31 шайбой.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин с 29 шайбами делит третью строчку в списке с форвардом «Торонто» Остоном Мэттьюсом. Сегодня, 2 февраля, Овечкин не смог отличиться в игре против «Питтсбурга» (4:3 ОТ), безголевая серия россиянина длится 4 матча подряд.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 33 шайбы в 47 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 31 шайба в 41 матче

3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 29 шайб в 46 матчах

3. Остон Мэттьюс («Торонто») — 29 шайб в 39 матчах

5. Алекс Дебринкэт («Чикаго») — 26 шайб в 45 матчах