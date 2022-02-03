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Сегодня, 02:29

Уилсон прокомментировал попадание в состав на Матч звезд НХЛ. Он заменил Овечкина

Уилсон прокомментировал попадание в состав на Матч звезд НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон назвал огромной честью приглашение в состав команды на Матч звезд НХЛ. Он заменил российского одноклубника Александра Овечкина, который сдал положительный тест на коронавирус.

«Когда меня пригласили сегодня, это была огромная честь, огромная привилегия. Это захватывающе. На данном этапе моей карьеры я действительно с нетерпением жду этого», — приводит пресс-служба «Вашингтона» слова Уилсона.

Матч всех звезд НХЛ пройдет в Лас-Вегасе 5 февраля. Он будет состоять из трех игр в формате «три на три» с участием четырех команд — по одной от каждого дивизиона.

Том Уилсон
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 31 11 64
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 46 27 19 62
4 Вашингтон 46 25 21 59
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 38 16 22 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 45 15 30 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 42 29 13 61
4 Бостон 43 26 17 55
5 Детройт 46 20 26 46
6 Баффало 45 14 31 35
7 Оттава 40 14 26 32
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 40 27 13 57
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 42 18 24 43
7 Чикаго 45 16 29 39
8 Аризона 44 11 33 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 27 19 57
2 Анахайм 48 23 25 55
3 Лос-Анджелес 46 23 23 53
4 Калгари 41 22 19 50
5 Сан-Хосе 46 22 24 48
6 Эдмонтон 41 22 19 47
7 Ванкувер 46 20 26 46
8 Сиэтл 45 14 31 32
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3.02 03:00
Айлендерс – Сиэтл
 - : -
3.02 03:00
Вашингтон – Эдмонтон
 - : -
3.02 03:30
Детройт – Лос-Анджелес
 - : -
3.02 05:30
Аризона – Калгари
 - : -
3.02 05:30
Чикаго – Миннесота
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 61
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 59
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 31
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 46 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 30 2.05
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 29 2.09
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