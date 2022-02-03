Уилсон прокомментировал попадание в состав на Матч звезд НХЛ. Он заменил Овечкина

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон назвал огромной честью приглашение в состав команды на Матч звезд НХЛ. Он заменил российского одноклубника Александра Овечкина, который сдал положительный тест на коронавирус.

«Когда меня пригласили сегодня, это была огромная честь, огромная привилегия. Это захватывающе. На данном этапе моей карьеры я действительно с нетерпением жду этого», — приводит пресс-служба «Вашингтона» слова Уилсона.

Матч всех звезд НХЛ пройдет в Лас-Вегасе 5 февраля. Он будет состоять из трех игр в формате «три на три» с участием четырех команд — по одной от каждого дивизиона.