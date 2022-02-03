Уилсон прокомментировал попадание в состав на Матч звезд НХЛ. Он заменил Овечкина
Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон назвал огромной честью приглашение в состав команды на Матч звезд НХЛ. Он заменил российского одноклубника Александра Овечкина, который сдал положительный тест на коронавирус.
«Когда меня пригласили сегодня, это была огромная честь, огромная привилегия. Это захватывающе. На данном этапе моей карьеры я действительно с нетерпением жду этого», — приводит пресс-служба «Вашингтона» слова Уилсона.
Матч всех звезд НХЛ пройдет в Лас-Вегасе 5 февраля. Он будет состоять из трех игр в формате «три на три» с участием четырех команд — по одной от каждого дивизиона.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|42
|31
|11
|64
|2
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|3
|Питтсбург
|46
|27
|19
|62
|4
|Вашингтон
|46
|25
|21
|59
|5
|Коламбус
|43
|20
|23
|41
|6
|Айлендерс
|38
|16
|22
|38
|7
|Филадельфия
|45
|15
|30
|38
|8
|Нью-Джерси
|45
|15
|30
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|46
|30
|16
|66
|3
|Торонто
|42
|29
|13
|61
|4
|Бостон
|43
|26
|17
|55
|5
|Детройт
|46
|20
|26
|46
|6
|Баффало
|45
|14
|31
|35
|7
|Оттава
|40
|14
|26
|32
|8
|Монреаль
|44
|8
|36
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|44
|32
|12
|68
|2
|Нэшвилл
|46
|28
|18
|60
|3
|Миннесота
|40
|27
|13
|57
|4
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|43
|23
|20
|48
|6
|Виннипег
|42
|18
|24
|43
|7
|Чикаго
|45
|16
|29
|39
|8
|Аризона
|44
|11
|33
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|46
|27
|19
|57
|2
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|3
|Лос-Анджелес
|46
|23
|23
|53
|4
|Калгари
|41
|22
|19
|50
|5
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|6
|Эдмонтон
|41
|22
|19
|47
|7
|Ванкувер
|46
|20
|26
|46
|8
|Сиэтл
|45
|14
|31
|32
|3.02
|03:00
|
Айлендерс – Сиэтл
|- : -
|3.02
|03:00
|
Вашингтон – Эдмонтон
|- : -
|3.02
|03:30
|
Детройт – Лос-Анджелес
|- : -
|3.02
|05:30
|
Аризона – Калгари
|- : -
|3.02
|05:30
|
Чикаго – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|61
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|59
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|46
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|30
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|29
|2.09