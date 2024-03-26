«Флорида» на своем льду сыграет против «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со вторника на среду, 27 марта. Игра состоится на арене «Эмерант Банк-арена» в Санрайзе, Флорида, США. Начало — в 02.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Флорида» — «Бостон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Флорида» занимает сейчас 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 97 очков. «Бостон» идет на 4-й строчке «Востока», имея в своем активе 97 очков. «Флорида» занимает сейчас 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 97 очков. «Бостон» идет на 4-й строчке «Востока», имея в своем активе 97 очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.