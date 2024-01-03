Варламов получил травму в первом периоде матча с «Колорадо»

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов был травмирован в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:5 ОТ).

35-летний россиянин покинул лед в первом периоде после 15 минут игрового времени. Он отразил 11 из 12 бросков по своим воротам.

Его заменил Илья Сорокин, который пропустил 4 шайбы, отразив 23 из 27 бросков.

«Колорадо» с 51 очком занимает 2-е место в Западной конференции. «Айлендерс» идут на 5-й строчке в Восточной конференции — 44 очка.