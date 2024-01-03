В «Торонто» рассказали о будущем голкипера Самсонова в команде

Генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг прокомментировал отправку российского вратаря Ильи Самсонова в АХЛ.

«Он был оправлен в АХЛ. На данном этапе он не тренируется и не планирует играть за «Торонто Марлис», но мы используем эту неделю, чтобы дать ему возможность побыть один на один с собой. Самсонов будет работать с тренером вратарей «Марлис» Ханну Тойвоненом, нашей командой тренеров и персоналом вне льда», — цитирует Треливинга сайт НХЛ.

Он отметил, что команда поддерживает игрока и работает с ним, чтобы вернуть его в форму.

Самсонов не был выбран ни одним клубом на драфте отказов и переведен «Торонто» в АХЛ.

В текущем сезоне вратарь провел за «Торонто» 15 матчей, в среднем пропуская 3,94 шайбы, показывая процент сейвов 86,2. Россиянин летом 2023 года заключил контракт с клубом сроком на год с зарплатой 3,55 миллиона долларов за сезон.