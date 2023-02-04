«Ванкувер» вызвал нападающего Подколзина из АХЛ

«Ванкувер» вызвал нападающего Василия Подколзина из АХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с ним в команду также вызваны форварды Филлип Ди Джузеппе и Нильс Оман.

За фарм-клуб Подколзин в текущем сезоне сыграл 28 матчей и набрал 18 (7+11) очков.

В этом сезоне 21-летний россиянин уже провел за «Кэнакс» 16 игр в НХЛ и набрал 3 (0+3) очка при полезности «-2».