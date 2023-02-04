Матч звезд НХЛ в 2024 году пройдет в Торонто

Матч звезд НХЛ в 2024 году пройдет в канадском Торонто, сообщает журналист Франк Серавалли. Мероприятие должно пройти 2 и 3 февраля 2024 года.

Это решение подтвердил комиссионер Национальный хоккейной лиги Гэри Беттмэн.

Последний раз Торонто принимал звездный уик-энд в 2000 году.

Напомним, что в 2023 году Матч звезд НХЛ проходит в Майами, штат Флорида (США).