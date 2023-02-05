Центральный дивизион обыграл Тихоокеанский в полуфинале Матча звезд НХЛ, у Тарасенко четыре очка

Центральный дивизион в полуфинале Матча звезд НХЛ обыграл Тихоокеанский дивизион со счетом 6:4.

В составе победителей Владимир Тарасенко набрал 4 (1+3) очка, по дублю оформили Натан Маккиннон и Кдэйтон Келлер, еще одну шайбу забросил Сет Джонс. У Тихоокеанского дивизиона две шайбы забросил Элиас Петтерссон, еще по голу забили Коннор Макдэвид и Эрик Карлссон.

В финале Центральный дивизион встретится с победителем матча Атлантический дивизион — Столичный дивизион.