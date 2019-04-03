"Ванкувер" выиграл у "Сан-Хосе"

"Ванкувер" переиграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Для "Кэнакс" это третья победа кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Сан-Хосе" - 4:2 (1:2, 0:0, 3:0)

Голы: Пирсон - 15 (Хорват, Эрикссон), 1:28 - 1:0. Лабанк - 16 (Диллон, Торнтон), 5:09 - 1:1. Павелски - 38 (бол., Хертл, Торнтон), 10:47 - 1:2. Пирсон - 16 (Эрикссон, Хорват), 51:18 - 2:2. Гранлунд - 11 (Шаллер, Бига), 53:39 - 3:2. Стэчер - 2 (мен., п.в., Эдлер), 58:30 - 4:2.

Вратари: Демко - Джонс (57:16 - 57:34, 58:12 - 58:30).

Штраф: 13 - 9.

Броски: 23 (6+7+10) - 35 (12+11+12).

3 апреля. Ванкувер. Rogers Arena.