04:19 | Хоккей — НХЛ

"Ванкувер" выбрал Подколзина под 10-м номером на драфте НХЛ-2019

1
Обсудить

Российский нападающий Василий Подколзин был выбран под десятым номером на драфте НХЛ-2019. Права на него будут принадлежать "Ванкуверу".

Права на 17-летнего россиянина в КХЛ принадлежат СКА.  В прошлом сезоне он провел три матча в регулярном чемпионате КХЛ. Также он выступал за "СКА-Неву" в ВХЛ и "СКА-1946" в МХЛ.

Подколзин стал первым игроком 2001 года рождения, который дебютировал в КХЛ. 24 июня ему исполнится 18 лет.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ