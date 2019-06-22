"Ванкувер" выбрал Подколзина под 10-м номером на драфте НХЛ-2019

Российский нападающий Василий Подколзин был выбран под десятым номером на драфте НХЛ-2019. Права на него будут принадлежать "Ванкуверу".

Права на 17-летнего россиянина в КХЛ принадлежат СКА. В прошлом сезоне он провел три матча в регулярном чемпионате КХЛ. Также он выступал за "СКА-Неву" в ВХЛ и "СКА-1946" в МХЛ.

Подколзин стал первым игроком 2001 года рождения, который дебютировал в КХЛ. 24 июня ему исполнится 18 лет.

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