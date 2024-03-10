«Ванкувер» обыграл «Виннипег», забросив пять безответных шайб

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 5:0.

Отличились Джей Ти Миллер, Нильс Хегландер, Фил Ди Джузеппе, Элиас Петтерссон и Пиюс Сутер.

После этого матча «Ванкувер» с 91 очком занимает первое место в Западной конференции, «Виннипег» с 85 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Виннипег» — 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Голы: Миллер — 32 (Хегландер, Хьюз), 2:05 — 1:0. Хегландер — 20 (Сутер, Петтерссон), 13:47 — 2:0. Ди Джузеппе — 5 (Блюгерс), 17:00 — 3:0. Петтерссон — 31 (бол., Гарлэнд, Хьюз), 24:04 — 4:0. Сутер — 13, 55:06 — 5:0.

Вратари: Демко (Десмит, 26:40) — Хеллибак.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 37 (20+9+8) — 22 (9+5+8).

Наши: Задоров (19.11/3/+1), Михеев (16.34/6/0), Подколзин (11.41/3/0) — Наместников (14.41/1/-2).

10 марта. Ванкувер. Rogers Arena.