Тарасенко — о дубле за «Флориду»: «Не буду врать, это приятно»

Форвард «Флориды» Владимир Тарасенко прокомментировал свой дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (5:1).

«Не буду врать, это приятно. Это своего рода облегчение. Ты лучше понимаешь своих одноклубников, систему и то, как играет команда. Я чувствую себя более комфортно по ходу игры», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

32-летний россиянин сделал дубль — это его первые голы за «Пантерз» после обмена из «Оттавы», который состоялся 6 марта. Форвард был признан первой звездой встречи.