«Вегас» обыграл «Детройт», Дорофеев отметился голом

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 5:3.

В составе «Голден Найтс» хет-трик оформил Джонатан Маршессо, еще по голу забили Павел Дорофеев и Брэйден Макнэбб, Иван Барбашев отметился результативной передачей. У «Рэд Уингз» шайбы на счету Майкла Расмуссена, Джей Ти Компера и Шейна Гостисбехера.

После этого матча «Вегас» с 75 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Детройт» с 72 очками — на восьмой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Детройт» — 5:3 (2:1, 0:0, 3:2)

Голы: Дорофеев — 8 (Теодор, Стивенсон), 9:08 — 1:0. Маршессо — 32 (Айкел, Хэнифин), 14:36 — 2:0. Расмуссен — 13 (Зайдер, Перрон), 19:32 — 2:1. Комфер — 16 (бол., Зайдер, Копп), 42:44 — 2:2. Макнэбб — 3 (Бриссон, Айкел), 50:07 — 3:2. Гостисбеер — 10 (Расмуссен, Перрон), 50:44 — 3:3. Маршессо — 33 (Айкел, Барбашев), 57:16 — 4:3. Маршессо — 34 (п.в., Барбашев, Хэнифин), 58:53 — 5:3.

Вратари: Хилл — Раймер (58:00 — 58:53, 59:01).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 36 (19+12+5) — 26 (7+6+13).

Наши: Барбашев (18.42/5/+3), Дорофеев (12.11/2/+1) — -.

10 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 18401 зритель.