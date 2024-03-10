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Сегодня, 08:39

«Вегас» обыграл «Детройт», Дорофеев отметился голом

Сергей Разин
корреспондент
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«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 5:3.

В составе «Голден Найтс» хет-трик оформил Джонатан Маршессо, еще по голу забили Павел Дорофеев и Брэйден Макнэбб, Иван Барбашев отметился результативной передачей. У «Рэд Уингз» шайбы на счету Майкла Расмуссена, Джей Ти Компера и Шейна Гостисбехера.

После этого матча «Вегас» с 75 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Детройт» с 72 очками — на восьмой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Детройт» — 5:3 (2:1, 0:0, 3:2)

Голы: Дорофеев — 8 (Теодор, Стивенсон), 9:08 — 1:0. Маршессо — 32 (Айкел, Хэнифин), 14:36 — 2:0. Расмуссен — 13 (Зайдер, Перрон), 19:32 — 2:1. Комфер — 16 (бол., Зайдер, Копп), 42:44 — 2:2. Макнэбб — 3 (Бриссон, Айкел), 50:07 — 3:2. Гостисбеер — 10 (Расмуссен, Перрон), 50:44 — 3:3. Маршессо — 33 (Айкел, Барбашев), 57:16 — 4:3. Маршессо — 34 (п.в., Барбашев, Хэнифин), 58:53 — 5:3.

Вратари: Хилл — Раймер (58:00 — 58:53, 59:01).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 36 (19+12+5) — 26 (7+6+13).

Наши: Барбашев (18.42/5/+3), Дорофеев (12.11/2/+1) — -.

10 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 18401 зритель.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Детройт Ред Уингз
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«Ванкувер» обыграл «Виннипег», забросив пять безответных шайб

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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 63 41 22 86
2 Каролина 63 38 25 82
3 Филадельфия 65 33 32 74
4 Айлендерс 62 28 34 70
5 Вашингтон 62 30 32 69
6 Нью-Джерси 64 31 33 66
7 Питтсбург 62 28 34 64
8 Коламбус 64 22 42 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 65 44 21 92
2 Бостон 66 38 28 91
3 Торонто 64 37 27 82
4 Тампа-Бэй 65 34 31 74
5 Детройт 64 33 31 72
6 Баффало 65 30 35 65
7 Монреаль 64 24 40 58
8 Оттава 62 25 37 54
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 66 40 26 89
2 Виннипег 63 40 23 85
3 Колорадо 65 40 25 85
4 Нэшвилл 65 37 28 77
5 Сент-Луис 64 32 32 67
6 Миннесота 64 30 34 67
7 Аризона 64 26 38 57
8 Чикаго 64 16 48 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 66 42 24 91
2 Эдмонтон 62 38 24 79
3 Лос-Анджелес 63 32 31 75
4 Вегас 64 34 30 75
5 Калгари 63 31 32 67
6 Сиэтл 63 28 35 67
7 Анахайм 63 23 40 49
8 Сан-Хосе 63 16 47 39
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10.03 00:00
Флорида – Калгари
 5 : 1
10.03 03:00
Тампа-Бэй – Филадельфия
 7 : 0
10.03 03:00
Сан-Хосе – Оттава
 2 : 1
10.03 03:00
Вашингтон – Чикаго
 4 : 1
10.03 03:00
Монреаль – Торонто
 2 : 3
10.03 03:30
Рейнджерс – Сент-Луис
 4 : 0
10.03 06:00
Вегас – Детройт
 5 : 3
10.03 06:00
Ванкувер – Виннипег
 5 : 0
10.03 06:30
Лос-Анджелес – Даллас
 1 : 4
10.03 20:00
Питтсбург – Эдмонтон
 - : -
10.03 22:30
Миннесота – Нэшвилл
 - : -
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И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 64 107
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 60 100
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 65 45
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 61 45
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

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