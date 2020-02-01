«Ванкувер» в овертайме победил «Айлендерс». Варламов остался в запасе

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» в овертайме победил «Айлендерс» — 4:3. Победную шайбу забросил защитник Куинн Хьюз. Для него это был второй гол в матче. Также Хьюз записал на свой счет результативную передачу.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов эту встречу провел в запасе.

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«Айлендерс» — «Ванкувер» — 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Миллер — 20, 2:09 — 0:1. Дэл Колл — 3 (Бэйли, Нельсон), 5:23 — 1:1. Хьюз — 7 (Танев, Бозер), 29:48 — 1:2. Шаллер — 5 (Саттер, Годетт), 34:56 — 1:3. Эберле — 8 (Бовилье, Тэйвз), 36:45 — 2:3. Нельсон — 21 (Пулок, Барзал), 59:34 — 3:3. Хьюз — 8 (Петтерссон, Миллер), 60:42 — 3:4.

Вратари: Грайсс (58:40 — 59:34) — Маркстрем.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 37 (11+9+17+0) — 24 (5+13+5+1).

Наши: — - -.

1 февраля. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.