«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча

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«Ванкувер» дома одержал победу над «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Игра прошла 21 ноября.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

За «Кэнакс» голы забили Куинн Хьюз, Сэм Лафферти и Джей Ти Миллер. Единственную шайбу за «Шаркс» забросил Томаш Гертл.